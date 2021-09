Radio Westerwolde is op zoek naar een presentator/programmamaker Blues m/v

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Radio Westerwolde is op zoek naar een presentator/programmamaker Blues m/v. Ben jij de enthousiaste vrijwilliger die wij zoeken?

Wat verwachten wij?

Als presentator en programmamaker voor RTVW maak je als vrijwilliger een Blues programma waar mensen graag naar luisteren. Het programma wordt uitgezonden op vrijdagavond tussen 22.00 en 23.00 uur. Naast het uitzoeken van de muziek is het leuk als je interessante bijzonderheden erbij weet te vertellen. Het programma wordt in principe ‘live’ uitgezonden maar kan in voorkomende gevallen van te voren worden opgenomen. Een ervaren vrijwillige technicus staat je bij.

Profiel:

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Zonder omhaal weet je een leuk verhaal te vertellen

Je houdt van of hebt affiniteit met Blues alsmede de beschikking over een muziekbibliotheek .

Je bent creatief en vindt het leuk om samen met een technicus een mooi programma te maken.

Radio Westerwolde is op zoek naar een presentator/programmamaker Jazz m/v.

Wat verwachten wij?

Als presentator en programmamaker voor RTVW maak je als vrijwilliger een Jazz programma waar mensen graag naar luisteren. Het programma wordt uitgezonden op woensdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur. Naast het uitzoeken van de muziek is het leuk als je interessante bijzonderheden erbij weet te vertellen. Het programma wordt in principe ‘live’ uitgezonden maar kan in voorkomende gevallen van te voren worden opgenomen. Een ervaren vrijwillige technicus staat je bij.

Profiel:

Ben je enthousiast en maak je graag met ons aantrekkelijke en leuke radio programma’s ?

Solliciteer dan direct door een mail te sturen naar vacature@radiowesterwolde.nl