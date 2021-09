SHINE nodigt inwoners Wildervank en Veendam uit voor persoonlijke kennismaking

WILDERVANK, VEENDAM – SHINE Medical gaat zich vestigen in de gemeente Veendam naast het industrieterrein Dallen II. Op die locatie

zal een fabriek komen voor medische isotopen. Dat nieuws is in mei van dit jaar bekend gemaakt. Destijds konden bewoners en belangstellenden middels digitale bijeenkomsten kennis maken met SHINE en meer horen over de plannen. Nu er weer fysieke bijeenkomsten plaats mogen vinden, organiseert SHINE een bewonersavond op 22 september a.s. in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum te Wildervank.



Wie is SHINE?

SHINE Medical is een Amerikaans bedrijf dat medische isotopen maakt. Deze stoffen worden gebruikt voor onder andere onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten en de behandeling ervan. Normaal gesproken vindt

de productie hiervan plaats door middel van een kernreactor. SHINE heeft een alternatieve techniek ontwikkeld waardoor een reactor niet meer nodig is. Via een deeltjesversneller wordt hetzelfde resultaat bereikt. Hierdoor

zijn we in staat veiliger en duurzamer isotopen te produceren.



Wat doet SHINE?

De compacte fabriek wordt gebouwd met de oppervlakte van een half voetbalveld. Daar worden acht versnellers op een rij geplaatst. Hierin worden de medische isotopen gemaakt. Dit gebeurt op een zeer veilige manier in een gesloten systeem. Vanaf 2023 hopen we te starten met de bouw. De fabriek levert zo’n 200 banen op (MBO/HBO/WO) en veel indirecte werkgelegenheid.

Met de komst van SHINE naar de gemeente Veendam en

de ontwikkeling van medische isotopen, bieden we de geneeskunde de mogelijkheid om nog betere behandelplannen op te stellen. Daardoor zal de kwaliteit van leven van miljoenen kankerpatiënten in Europa aanmerkelijk verbeteren.



Meer informatie

Wilt u meer weten over ons en onze producten? Op www.shinemed.com/nederland is meer te lezen over wat

SHINE doet.



Vragen?

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op:

• Woensdag 22 september

• Aanvang 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur)

• Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108 in Wildervank



Ingezonden door Harrie Buurlage Directeur SHINE Europe