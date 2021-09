Statenfractie GroenLinks bracht werkbezoek aan Avebe in Terapelkanaal

TER APELKANAAL – De Statenfractie van GroenLinks heeft een werkbezoek gebracht aan Avebe in Ter Apelkanaal.

Tijdens het werkbezoek van de Statenfractie van GroenLinks aan Avebe in Ter Apelkanaal werd niet alleen de gang van zaken in het bedrijf besproken, maar ook op de fiets een rondje gemaakt langs de verschillende gebouwen op het terrein. De fractie was onder de indruk van de investeringen die Avebe heeft gedaan om het bedrijf schoner en energiezuiniger te maken.

Fractievoorzitter Hendri Meendering: ‘Het mooie aan zo’n werkbezoek is dat de abstracte cijfers van een jaarverslag ineens concreet worden. Dan realiseer je je pas hoeveel vrachtwagens met aardappels uit de Veenkoloniën en Duitsland hier naar toe komen. We waren verrast te horen dat uit de zetmeelaardappelen niet alleen zetmeel wordt gehaald, maar ook eiwitten die gebruikt worden als vleesvervanger. Aangezien we toch met zijn allen minder vlees moeten gaan eten is het mooi dat onze regionale industrie daar een graantje van meepikt. En dan te bedenken dat die eiwitten vroeger geloosd werden en zorgden voor die stinkende schuimlaag op de kanalen in Oost-Groningen. Die tijd is gelukkig voorbij. Wat vroeger afval was, is nu grondstof en dat is de kant waar we heen moeten.’

