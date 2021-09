Opening raadzaal Huis van Cultuur en Bestuur Midden-Groningen

HOOGEZAND – Vandaag is op de Open dag van het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand de nieuwe raadzaal in gebruik genomen. Hierbij is de kinderraad (Raad van de Toekomst) geïnstalleerd met 23 kinderen van diverse scholen in onze gemeente. De kinderraad heeft de eer om samen met de gemeenteraad de raadzaal voor het eerst in gebruik te nemen.



Lieke Kruijer geïnstalleerd als kinderburgemeester

Burgemeester Hoogendoorn heeft er nu een collega bij, want Lieke Kruijer is geïnstalleerd als de eerste kinderburgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Lieke heeft evenals de burgemeester een ambtsketen gekregen, die speciaal voor de kinderburgemeester is ontworpen.



Thea van der Veen (voorzitter van de vertrouwenscommissie): “We hebben 24 filmpjes ontvangen van kinderen die graag kinderburgemeester wilden worden. Er zaten zo ontzettend veel leuke filmpjes bij en we zagen dat alle kinderen heel goed hun best hebben gedaan. Maar er sprong één filmpje uit en dat was het filmpje van Lieke”.



Als kersverse burgemeester vraagt Lieke aandacht voor:

Meer muziek in de klas

Een rookverbod op kinderspeelplaatsen en speeltuinen.

Een veilige weg naar school en weer naar huis voor alle schoolkinderen.

Installatie kindergemeenteraad

Na de installatie van de kinderburgemeester worden ook de kinderraadsleden benoemd als leden van de Raad van de Toekomst.



Opening van de raadzaal

Lieke opent de raadzaal met een klap van de hamer op de tafel met de woorden: “Hiermee is de raadzaal geopend!”.



Burgemeester Hoogendoorn: “Samen met de Raad van de Toekomst en de Kinderburgemeester gaan we aan de slag om een interessant programma voor het komende jaar te maken. ”



Verrassingsbezoek Tik Tok Tammo

Tijdens het programma werden de kinderen verrast door Tik Tok Tammo. Hij trad voor hen op en ging met de kinderen in gesprek. En natuurlijk kon een “selfie-” momentje niet ontbreken.

Ingezonden door Gemeente Midden-Groningen