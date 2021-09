Preek van de Leek door Jan Willem Kok

TER APEL – Op zondag 3 oktober zal Jan Willem Kok uit Wessinghuizen de kansel van de Ter Apeler Kloosterkerk beklimmen. Met een persoonlijk verhaal, zelfgekozen muziek en een collectedoel naar eigen keuze, spreekt hij over zijn persoonlijke waarden, drijfveren en maatschappelijke betrokkenheid.

Geboren in de Zaanstreek is Jan Willem Kok na veertig jaar een echte Westerwolder geworden. Zijn Zaanse karakter is echter gebleven: vrijmoedig, autonoom, sociaal en gedreven. Jan Willem Kok is initiatiefnemer en stimulator van de stichting Artphy, een ruimte voor levenskunst omgeven door natuur en akkers. Een plek waar ontmoeten, verwonderen en exposeren van hedendaagse kunst centraal staan.Jan Willem Kok: een veelzijdig man dus die een mooi verhaal te vertellen heeft. Daarom is hij -zonder dat hij zelf een kerkelijke achtergrond heeft – gevraagd in de Kloosterkerk de ‘preek van de leek’ te houden. Doel is net als bij een ‘gewone’ kerkdienst: mensen raken, verbinden en inspireren.



De aanvang is om 10.00 uur. Er is live piano muziek.



Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

