Bolchrysanten actie SSS Sellingen

SELLINGEN – Op zaterdag 2 oktober a.s. zet gymnastiekvereniging S.S.S. de bloemetjes buiten.



Om de vereniging financieel gezond te houden, en mede door het wegvallen van alle andere acties dit jaar, heeft het bestuur besloten om een bolchrysanten actie te organiseren. De bolchrysanten komen net als vorig jaar, rechtstreeks van kwekerij Luring uit Onstwedde. Het zijn mooie, grote en kleurige blikvangers.



De bolchrysanten kosten € 5,50 per stuk en zijn te bestellen via info@ssssellingen.nl, o.v.v. naam, aantal en kleur (brons, roze, paars of wit). De uiterste besteldatum is 24 september a.s.



De bloemen kunnen worden afgehaald op zaterdag 2 oktober tussen 13.00 -15.00 uur op de parkeerplaats van MFA de Zuides in Sellingen. Desgewenst (binnen een straal van 20 km) bezorgen wij de chrysanten ook bij u thuis. Vermeld dit dan even in de mail. Graag contant (liefst gepast) betalen.



Met de opbrengst van deze actie willen we blijven investeren in beweging voor jong en oud, laagdrempelig en ‘naast de deur’. Doet u mee?

Ingezonden door Ilona Ophof