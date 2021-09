Cabaretvoorstellingen van Freek Lagerweij in Ter Apel gaan door

TER APEL – Twee keer werden i.v.m. corona de cabaretvoorstellingen ‘Op de schouders van je ouders’ van Freek Lagerweij in het Boschhuis in Ter Apel uitgesteld, maar nu gaan ze toch echt door. Op 26 september en 3 oktober a.s. zijn er steeds twee voorstellingen: om 11.00 en 14.30 uur. Alleen voor de ochtendvoorstelling op 3 oktober zijn nog kaarten te koop.

Groot succes in Sociëteit De Harmonie in Groningen

In de herfst van 2019 bracht Freek Lagerweij dit programma voor het eerst op de planken in een bomvolle Sociëteit de Harmonie in Groningen. Het publiek was laaiend enthousiast. Freek Lagerweij brengt een programma met liedjes over diverse maatschappelijke thema’s en vooral Groningen/Westerwolde. Een belangrijk deel van deze liedjes dateert al uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en is geschreven door zijn ouders Henk Lagerweij en Zwanet Battjes.

Cabaret

Henk Lagerweij maakte in de jaren zeventig en tachtig in Stad en Ommeland furore als cabaretier/liedjeszanger en verwierf via de NCRV en VARA ook landelijke bekendheid (o.a. met het lied ‘De Waddenzee’). Zijn vrouw Zwanet Battjes schreef eveneens menige tekst en trad ook wel samen met hem op. Bovendien waren beiden jarenlang docent Nederlands op de RSG Ter Apel. Oud-RSG-docenten Tjeerd Bosklopper en Hans ter Heijden, die de voorstelling in Groningen bijwoonden, halen Freek nu naar het Boschhuis in Ter Apel, waar Henk Lagerweij ooit met veel succes optrad.

Begeleiding

In ‘Op de schouders van je ouders’ begeleidt Freek zichzelf op piano en wordt daarbij ondersteund door Monique Bruin (viool), Marlies de Jager (fluit), Anne Vos- van Dijk (cello), Harrie Mellema en René Veenstra (gitaar), Sanne Kuyt (slagwerk) en Marco Braam (bas).

Kaartverkoop

Alleen voor het ochtendprogramma op 3 oktober a.s. kunnen nog kaarten worden besteld. Informeer van te voren even bij Tjeerd Bosklopper of er nog kaarten zijn e-mail: bosklopper@outlook.com

of bel: 0599 582 580

