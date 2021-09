Damclub Winschoten naar 10 – 6 winst tegen DCH Heerenveen 2

WINSCHOTEN – Zaterdag 18 september is het nieuwe damseizoen van de Nationale Damcompetitie ingeluid. Klokslag 12.00 uur schoven zo’n 1200 dammers achter de borden voor de 1e ronde in Ereklasse, Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Damclub Winschoten, dat uitkomt in de 2e klasse A, kreeg DCH Heerenveen 2 op bezoek, in het gebouw van S.V. Bovenburen.

In deze wedstrijd kwamen de Winschoters tot een goede teamprestatie met uiteindelijk 10 – 6 op het scorebord. Winst was er voor Martin Viel, Jan Starke en Albertus Kamps, aangevuld met remises van Jilje Scheeringa, Janick Lanting, Han Tuenter en Geert Lubberink. Hierdoor staat Winschoten met “Bezint Eer Gij Begint” (BEGB) Britsum, dat eveneens met 10 – 6 won tegen DV Warffum, voorlopig op de 1e plaats in de 2e klasse A. Zaterdag 2 oktober reist Winschoten af naar Leeuwarden om daar aan te treden tegen Damcombinatie Fryslân 2.

Partijverloop

Martin Viel opende na ruim 1 uur spelen de score met een damzetje tegen Gerard Weinans. Jilje Scheeringa voegde daar één punt aan toe na een gelijkwaardige remise tegen Eake Roosma, 3 – 1. Daarna mocht Jan Starke het genoegen smaken van een overwinning tegen Hielke Luik, 5 – 1. Janick Lanting kwam vervolgens tot een keurige puntendeling tegen Ulbe Koopman, 6 – 2. Janick nam in het middenspel een ingenieus damzetje, dat weliswaar gelijk bleef qua materiaal, maar een goed uitgangspunt bood voor remise. Nieuwkomer Albertus Kamps haalde daarna de volle buit binnen tegen Marten Zijlstra, hetgeen de tussenstand op 8 – 2 krikte. Het spelen van de kroonschijf 48 – 42, was mede debet aan de nederlaag van Marten Zijlstra tegen Albertus Kamps. Geert Lubberink scoorde daarna geruisloos het 9e punt tegen Anne Dekker, maar vervolgens kon Jan Aeilkema net geen positief resultaat boeken tegen Martin Boersbroek, 9 – 5. Han Tuenter bracht tenslotte met een sterke remise tegen Riekele Veldstra de eindstand op 10 – 6. De arbitrage was zaterdagmiddag in handen van Johan Mulder uit Kropswolde.

Gedetailleerde uitslag

Damclub Winschoten- DCH Heerenveen

Geert Lubberink – Anne Dekker 1 – 1 Albert Kamps – Marten Zijlstra 2 – 0 Janick Lanting – Ulbe Koopman 1 – 1 Jan Aeilkema – Martin Boersbroek 0 – 2 Han Tuenter – Riekele Veldstra 1 – 1 Jije Scheeringa – Eake Roosma 1 – 1 Martin Viel – Gerard Weinans 2 – 0 Jan Starke – Hielke Luik 2 – 0

10 – 6

Stand 2e klasse

Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 1 – 2 10 bp Winschoten 1 – 2 10 bp DG Het Noorden 2 Groningen 1 – 2 9 bp DCH Heerenveen 3 1 – 2 9 bp Roden/Leek 2 1 – 2 7 bp HDC 4 Hoogeveen 1 – 0 7 bp Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 1 – 0 7 bp Damcombinatie Fryslân 2 Leeuwarden 1 – 0 5 bp DV Warffum 1 – 0 6 bp DCH Heerenveen 2 1 – 0 6 bp DV Warffum 2 0 – 0 0 bp

Uitslagen 1e ronde

Roden/Leek 2 – Damcombinatie Fryslân 2 Leeuwarden 7 – 5

Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum- DV Warffum 1 10 – 6

DHC 4 Hoogeveen – DCH Heerenveen 3 7 – 9

DG Het Noorden – Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 9 – 7

Winschoten – DCH Heerenveen 2 10 – 6

DV Warffum 2 was vrij

Programma 2 oktober

Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen – Roden/Leek 2

Damcombinatie Fryslân 2 – DC Winschoten

DCH Heerenveen 2 – HDC 4 Hoogeveen

DCH Heerenveen 3 – Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum

DV Warffum 1 – DV Warffum 2

DG Het Noorden 2 Groningen vrij

Verrassende uitslagen

In de 2e klasse A begon de 1e ronde met verrassende uitslagen. Volgens ingewijden gaan Damcombinatie Fryslân 2 uit Leeuwarden en DV Warffum 1 strijden om de titel, met als goede derde DCH Heerenveen 2. Op “papier” zijn dat namelijk de sterkste teams qua ratingpunten. DG Het Noorden 2 uit Groningen speelt eveneens mee in de subtop, met goede middenmoters “Bezint Eer Gij Begint” (BEGB) Britsum, “Troch Tinken Sterk” (TTS) uit Surhuisterveen en DC Winschoten. Gelijk de 1e ronde liep het echter even anders. Damcombinatie Fryslân 2 reisde met 6 spelers af naar Roden/Leek 2, die eveneens slechts 6 spelers kon opstellen. Dit verklaard tevens de 7 – 5 eindstand in het voordeel van Roden/Leek 2. DV Warffum 1 verslikte zich vervolgens in het team van “Bezint Eer Gij Begint” (BEGB) uit Britsum en nam slechts 6 bordpunten mee naar het Hogeland.

Winschoten – Heerenveen

DCH Heerenveen 2 kwam vervolgens met 3 “invallers” naar Winschoten, waar het plaatselijke 8 tal eveneens twee basisspelers niet kon opstellen. Desondanks kwam Winschoten, achteraf, met een volwaardig team achter de borden, dat afgelopen zaterdag haar “visitekaartje” afgaf. Winschoten groeide namelijk in de wedstrijd mede doordat Martin Viel met een vlotte zege zorgde voor een stevige “opkikker”. Inclusief de sterke remise van Jilje Scheeringa en de latere winst van Jan Starke, nam Winschoten een comfortabele 5 – 1 voorsprong, die het niet meer uit handen gaf. De overige spelers beschikten daarna over voldoende veerkracht en konden na vier uur spelen, en de 10 – 6 eindstand, de vlag hijsen. Zowaar een puike teamprestatie.

