DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

De politie zoekt getuigen van vernielingen aan twee personenauto’s. Deze stonden op een terrein achter een woning aan de Graf-Edzard-Straße in Weener. De auto’s, een Seat en een Audi, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen twee en acht uur bekrast.

Rütenbrock

Tussen woensdag- en vrijdagavond is bij een gebouw van voetbalvereniging VfL Rütenbrock ingebroken. De daders kwamen het pand via een raam, dat vermoedelijk op kiepstand stond, binnen. Ze gingen er met trainingsmateriaal, shirts en ballen vandoor. De schade wordt op 500 euro geschat.

Papenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een inbraak aan de Friederikenstraße in Papenburg een speelautomaat gestolen. Het apparaat werd later, opengebroken, achter een muur in de omgeving aangetroffen. Het is niet bekend hoeveel muntgeld is buitgemaakt.

Meppen

Gistermorgen is rond tien uur aan de Marktstiege, ter hoogte van huisnummer 26, in Meppen een vrouw tegen een lantaarnpaal gebotst toen zij achteruit de Nagelshof in wou rijden. De lantaarnpaal raakte daarbij beschadigd. De politie is op zoek naar de automobiliste.

Aschendorf

Gistermiddag om half twee moest op de Emdener Straße in Aschendorf een bestuurster van een Mitsubishi uitwijken omdat een nog onbekende automobilist haar geen voorrang verleende toen hij vanaf de Amtsgerichtsstraße de Emdener Straße in reed. Zij botste daarbij tegen een Ford Ka. De politie is op zoek naar de veroorzaker van het ongeval.