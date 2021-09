Westerwolde overtuigend naar de volgende bekerronde

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd die op papier als een kleine finale in de bekerpoule stond omschreven, boekte Westerwolde zondagmiddag een simpele en vooral goede overwinning op het eveneens nog ongeslagen THOS. De ploeg uit Beerta was op geen enkel moment die geduchte tegenstander die iedereen voorafgaande aan de wedstrijd had gedacht. De mannen van Richard Streuding stapten dan ook met een degelijke 5 – 0 zege van het veld op sportpark De Barlage en moeten nu afwachten wie op 14 november de tegenstander wordt in de volgende bekerronde. Met drie fraaie treffers was rechterspits René v.d. Laan van Westerwolde deze middag de gevierde man.

Evenals vorige week lieten de Vlagtwedders er geen gras over groeien en vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Hut uit Winschoten trok de rood-witte brigade vol elan richting het doel van de tegenstander. Dit mondde vooralsnog uit in een aantal reële scoringskansen. Goed keeperswerk van de THOS-sluitpost zorgde er echter voor dat doelpunten nog even uitbleven. Maar in de 20e minuut was het René v.d. Laan die op volle snelheid andermaal zijn directe tegenstander de hielen liet zien. Met een lage schuiver in de verre hoek zette hij de 1 – 0 voor de thuisploeg op het scorebord. Tien minuten later wist dezelfde speler vanaf rechts spits Sander van Hoorn in stelling te brengen, waarna laatstgenoemde op eenvoudige wijze de bal in het nagenoeg lege doel deponeerde: 2 – 0. Helaas moest de wedstrijd hierna ruim veertig minuten worden onderbroken. Langs de lijn was een toeschouwer onwel geworden, hetgeen de nodige aandacht en adequate zorg van velen vergde. Ongeveer vijfentwintig (!) minuten na de melding via 112 arriveerde er een ambulance, waarmee de man naar het ziekenhuis werd gebracht. Hoe het met de persoon gaat, is op dit moment niet bekend. In onderling overleg werd besloten de eerste helft, waarvan nog ongeveer 13 minuten resteerden, niet meer werd uitgespeeld en dat er na een korte drinkpauze met de tweede helft verder zou worden gegaan.



In dit tweede bedrijf een nog oppermachtiger Westerwolde, waarbij vooral opviel dat het veld lekker “breed” werd gehouden. THOS stelde daar aanvallend weinig tegenover en wist slechts sporadisch over de middellijn te komen. En toen vrij snel na de rust de 3 – 0 viel was het gedaan met de tegenstand van de Beersters. Na een individuele actie krulde René v.d. Laan in de 48e minuut de bal met z’n rechterbeen vanaf links op een heerlijke manier achter de THOS-goalie. In de 66e minuut wist Kevin v.d. Laan met een precies op maat gegeven diepe bal broertje René te bereiken, die oog in oog met de doelman van THOS niet faalde en z’n derde treffer van de middag liet aantekenen: 4 – 0. Het slotakkoord was voor Lars van Ravenhorst. Na een soort van korte corner kreeg hij in vrije positie de bal op ongeveer zestien meter van het doel aangespeeld en met een geplaatst schot verschalkte hij de verdediging van THOS deze middag voor de vijfde keer. Hoewel er mogelijkheden waren de score nog verder uit te bouwen, klonk er na een enigszins ingekorte wedstrijd een verdiend applaus van het publiek dat deze middag in behoorlijk grote mate was toegestroomd.



Hoewel de tegenstand in de nu voorliggende competitie anders en beslist zwaarder zal zijn dan in de voorbije drie bekerwedstrijden, kan een ieder die Westerwolde een warm hart toedraagt met het nodige vertrouwen de komende weken tegemoet zien. De eerste wedstrijd in 3C voor Westerwolde staat gepland op zaterdagavond 25 september op sportpark De Barlage. Die avond komt CEC uit Emmer-Compascuum op bezoek. De wedstrijd begint om 19.30 uur en zal dus grotendeels bij kunstlicht worden afgewerkt.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker (75e min. Rik te Velde) – Frank Riks (20e min. Thorben Hulsman) – Kevin v.d. Laan – Merijn te Velde – Lars van Ravenhorst – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Elroy v.d. West (65e min. Tex van Kalmthout)



Scheidsrechter: dhr. P. Hut

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 130

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter

HIER vindt u meer foto’s