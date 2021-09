Burgemeester Jaap Velema opent Bruidsweek in woonservicecentrum Kloosterheerd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 september, 08.00 uur door John Havinga

WOLKENVELDEN EN WAT ZON |HERFST DIT JAAR WEER KEURIG OP TIJD

Rond een uitloper van een hoog boven noordwest Rusland wordt met een oostelijke stroming continentale lucht aangevoerd. We hebben te maken met vocht en wolkenvelden vanuit Duitsland, maar vanmiddag af en toe ook wat zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 16 graden, bij een matige oostenwind (3-4).

Vannacht af en toe wolken en opklaringen waarbij het kwik zakt tot rond 8 of 9 graden, mogelijk tot 6 graden bij wat grotere opklaringen. De zon schijnt morgen af en toe, maar er zijn opnieuw ook wolkenvelden. De wind is zwak tot matig (2-3) en komt uit het noordwesten tot noorden. Het wordt maximaal 17 à 18 graden.

Het wordt herfstachtig. En alsof je de klok erop gelijk kunt zetten, is de herfst – met regen en wind – ook dit jaar weer keurig op tijd. Woensdag 23-september begint de ‘kalenderherfst’ en dat blijft het nog droog met een afwisseling van bewolking en zon, bij maxima rond 19 graden.



Vanaf donderdag echter, zullen lagedrukgebieden snel over de Atlantische oceaan trekken en opstomen richting NW-Europa. Ze brengen fronten, regen of buien en ook meer wind met zich mee.