Circus Bossle komt naar Stadskanaal

STADSKANAAL – De beroemde Duitse circusfamilie Bossle reist al jaren met hun succesvolle familiecircus door Nederland. Van vrijdag 23 september tot en met zondag 3 oktober strijkt het circus neer in Stadskanaal op het evenemententerrein aan de Manegelaan.



Wie de circustent betreedt, zal denken dat de tijd er heeft stil gestaan. Het publiek waant zich in een nostalgische wereld vol rood pluche en klatergoud. Circus Bossle is vintage, kitsch, kneuterig, kunstig en daardoor vrolijk en gezellig. Het circus zoekt interactie met het publiek in een ongedwongen huiskamersfeer waardoor iedere bezoeker, jong of oud, zich thuis en betrokken voelt.



Het circus presenteert een ruim anderhalf uur durende show met alle klassieke elementen, waaronder; vliegensvlugge jongleurs, lenige acrobaten, levensgevaarlijke messenwerpers, spectaculaire vuurspuwers en doldwaze clowns. Natuurlijk ontbreken ook de optredens van de dieren niet. Zo passeren onder andere paarden, honden, geiten, koeien, lama’s en kamelen de revue.



De voorstellingen beginnen op vrijdag 24 september om 19.00 uur, zaterdag 25 september om 15.00 en 19.00 uur, zondag 26 september om 11.00 en 15.00 uur, woensdag 29 september om 15.00 uur, vrijdag 1 oktober om 19.00 uur, zaterdag 2 oktober om 15.00 en 19.00 uur en zondag 3 oktober de laatste voorstelling om 11.00 uur.



Kaarten zijn enkel verkrijgbaar aan de circuskassa op locatie. De voorverkoop is op voorstellingsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. De kassa is tevens geopend vanaf één uur voor aanvang van iedere voorstelling, mits de kaarten niet al zijn uitverkocht in de voorverkoop. Aan de circuskassa kan enkel contant betaald worden, pinnen is niet mogelijk. Meer informatie op de Facebookpagina van het circus www.facebook.com/circusbossle

