Faunavisie Wildcare Blijham stopt met opvang gewonde en verweesde dieren

BLIJHAM – Renee en Ronald van Faunavisie Wildcare Blijham moeten noodgedwongen stoppen met de opvang van gewonde en verweesde dieren.

Renee en Ronald zijn drie jaar geleden in Blijham gestart met het opvangen van wilde inheemse dieren uit de meeste gemeenten in oost Groningen. Ronald: “Hier hebben wij ons hart en ons leven aan gewijd. We zijn een dependance van Faunavisie Wildcare Westernieland. De opvang is met hen en onder supervisie van hen opgezet. Deze hoofdlocatie heeft ons ondersteund in veel van wat nodig is voor de zorg van de dieren. De insteek was om de aanrijdtijd voor particulieren en de dierenambulance (Ter Marse) te verkleinen. Hierdoor konden gewonde en verweesde dieren sneller zorg worden geboden en onnodige ritten naar Westernieland worden voorkomen wat beter is voor dier en milieu”.

Blijham vangt dieren op voor de dierenambulance vanuit de gemeente Stadskanaal, Midden Groningen, Hunze en Aa, Westerwolde en Borger-Odoorn. Particulieren brachten ook dieren uit Oldambt, Pekela, Veendam en soms ook over de Duitse grens. Dit zorgde in het afgelopen jaar voor meer dan duizend meldingen waarbij één of meerdere dieren tegelijk werden aangeboden.

Tot hun spijt moeten Renee en Ronald nu concluderen dat ze vanuit Faunavisie Blijham, niet langer in staat zijn om de opvang van wilde inheemse dieren voort te zetten. “We hebben deze moeilijke beslissing moeten nemen omdat we te veel werk hebben en onvoldoende financiële ruimte om de opvang van dieren te combineren met ons werk” zegt Renee.

Renee en Ronald, als koppel bevlogen dierliefhebbers, zijn emotioneel, lichamelijk en financieel uitgeput door de toenemende aanvoer van hulpbehoevende dieren. Vanuit de overheden wordt het opvangen van wilde fauna niet financieel ondersteund; de kosten hiervoor worden grotendeels door de beheerders zelf gedragen. Naast het 24/7 opvangen en verzorgen van de verkeersslachtoffers en slachtoffers van huisdieren, hebben ze ook nog een fulltimebaan. De zorg voor wilde dieren is een liefdevol maar tijdrovend karwei. Daarbij hoort ook het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers. Het is onmogelijk gebleken om naast een volledige baan ook de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen voor de opgevangen dieren.​​​​​​​ ,

“Ook de inkomsten uit werk zijn ontoereikend om, naast de vaste lasten, investeringen te doen om goede huisvesting voor de dieren te realiseren. Dit betekent dat ons betaalde werk de prioriteit heeft. Zonder inkomsten kunnen wij geen professionele opvang bieden voor de hulpbehoevende dieren”, aldus Renee.

Het besluit van Renee en Ronald gaat voornamelijk ten koste van de hulpbehoevende wilde dieren, hiervan zijn zij zich terdege van bewust. Helaas is er bij de overheden in Nederland nog altijd weinig tot geen aandacht en geld voor zorg van onze wilde dieren.​​​​ Structurele subsidie zou een mogelijkheid kunnen zijn om betaalde hulp in te huren om zo de werkdruk en kosten te kunnen drukken. Dit zou niet alleen voor de opvang in Blijham, maar voor alle opvangcentra voor wilde inheemse dieren in Nederland een oplossing zijn.​​​​​​​​​​​​

De opvang in Blijham neemt geen dieren meer aan van dierenambulance Ter Marse. Particulieren kunnen tot het einde van deze maand nog wel terecht met gewonde of zieke dieren. ​​​​ Uiteraard kunnen deze dieren nog wel gebracht worden naar de opvang voor wildlife in Westernieland. Renee en Ronald: ” Wellicht dat we in de toekomst de draad weer op kunnen pakken”.

Bron: Faunavisie Wildcare Blijham