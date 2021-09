Mooie Muur 5 in Stadskanaal komt rechtstreeks uit New York

STADSKANAAL – KunstwerkT NL brengt een stukje New York naar Stadskanaal. Een van ‘s werelds beste plekken om street art te spotten is New York. Daarom is voor de vijfde muur een street artist uit deze wereldstad gevraagd om naar Stadskanaal te komen.

Mooie Muren

De Mooie Muren zijn onderdeel van het project Street Art Stadskanaal georganiseerd door KunstwerkT NL. BKFoxx begint 22/23 september aan haar Mooie Muur, de vijfde Mooie Muur op een rij. Michel Velt, Marcus GOMAD Debie, Case MaClaim, Kitsune Jolene zijn de street artists van de Mooie Muur 1 tot en met 4. Street artist Filipe Lourenco is bezig met Mooie Keet 1 te Alteveer.

Street Art zet aan tot nadenken

“Wij zijn ervan overtuigd dat het genieten van kunst mensen gelukkiger maakt”, aldus Richard Lamain, één van de organisatoren. “BKFoxx wil net als wij van KunstwerkT NL met street art kunst bereikbaar maken voor iedereen.” Ze vindt kunst belangrijk voor iedereen daarom hoort het volgens BKFoxx thuis in de publieke ruimte. Voor KunstwerkT NL is zij daarom een ideale street artist voor het project in Stadskanaal.

BKFoxx is een zeer ervaren street artist uit New York. Gewend aan grote muren. Ze maakt vooral fotorealistisch werk waarvoor ze alleen spuitbussen gebruikt. Er komen geen kwasten, geen projector of stencils aan te pas. Met het onderwerp van haar muurschildering daagt ze de toeschouwers uit om hierover na te denken.

De ontwikkelingen zijn te volgen via de website https://kunstwerktstadskanaal.nl en de facebookpagina van KunstwerkT NL. Maar het blijft altijd leuker om op de locatie zelf te kijken. Kom langs en sta stil bij de Mooie Muur nummer 5, tweede flat Utrechtselaan, zijde Europalaan.

Ingezonden

Foto’s: Ada Tolboom en @bytegirl24