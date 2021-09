Treant Zorggroep krijgt nieuw operatiekamercomplex met hybride OK

EMMEN – Op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen start eind oktober de bouw van een nieuw operatiekamercomplex. Het bestaande complex, dat al in het bezit is van een operatiekamer (OK) met Da Vinci robot, wordt in etappes verbouwd tot een compleet nieuwe variant en krijgt aanvullend op de robotoperatiekamer een hybride operatiekamer. In totaal krijgt het complex vijf operatiekamers.

De komst van het nieuwe operatiekamercomplex is in de lijn met de plannen van Zorg voor de Regio die in 2019 zijn gepresenteerd. Het programma Zorg voor de Regio heeft als doel om de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen toekomstbestendig te maken. De komst van het nieuwe complex maakt onderdeel uit van de duurzame visie op de toekomst. Met deze investering van zo’n 10 miljoen euro is Treant in staat om hoogwaardige zorg te bieden aan de inwoners van onze regio. De vernieuwbouw vindt in fases plaats, zodat er altijd genoeg OK’s beschikbaar zijn voor operaties. Omdat de verbouwing in etappes plaatsvindt, zal het nieuwe complex voorjaar 2023 klaar zijn.

Hybride OK

Een hybride OK is een operatiekamer gecombineerd met ingebouwde röntgenapparatuur. Hierdoor is de specialist in staat om een operatie te combineren met behandelingen via de bloedvaten door met de nieuwste beeldtechnieken in het lichaam van de patiënt te kunnen kijken. Een voorbeeld hiervan is een EVAR-behandeling. Hierbij plaatst een vaatchirurg een stent in de buikslagader via twee kleine sneetjes in de liezen, ter behandeling van een zogenoemd aneurysma: een verbreding van de buikslagader.

‘Trots’

Ron Akkerman, lid raad van bestuur Treant Zorggroep: ‘Met zowel een robotoperatiekamer als een hybride operatiekamer krijgen we een zeer compleet en volwaardig OK-complex in Emmen, waar we als organisatie – en ik denk ook als inwoners van onze regio – trots op mogen zijn.’

OK’s in Stadskanaal en Hoogeveen

Eind 2016 kreeg ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal een compleet nieuw OK-complex, waarna ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen in 2019 volgde. Beide complexen op deze locaties beschikken over vier operatiekamers. In Hoogeveen en Stadskanaal vinden grotendeels planbare operaties plaats. In Emmen ligt het accent op acute en complexe operaties.

Ingezonden