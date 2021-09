Factor2020: Elk einde is een nieuw begin

OLDAMBT – Op woensdag 16 maart 2022 kunnen de inwoners van de gemeente Oldambt hun stem uitbrengen en daarmee hun volksvertegenwoordiger kiezen voor de periode 2022-2026. Het is aan de nieuwe raadsleden en coalitie om met een toekomstbestendige stijl van lokaal bestuur het vertrouwen in de lokale politiek terug te winnen en verder te versterken.



Dus op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar helaas zonder

Factor2020. Hopelijk mét de idealen, mét de betrokkenheid en mét het

enthousiasme dat de leden van het factorberaad van Factor2020 met

elkaar verbinden. Soms moet je stoppen om verder te komen en elk einde

is ook een nieuw begin. Zo voelt het ook voor de leden van het

factorberaad van Factor2020. Naast terugkijken op de kortstondige

politieke beweging kan ook de blik op vooruit.



Vanaf de zomer van 2020 tot en met het voorjaar van 2021 is er in de

Corona-periode achter de schermen heel erg hard gewerkt aan de

oprichting en inrichting van een nieuwe politieke beweging. Via

diverse kanalen is er aandacht gevraagd voor een andere invulling van

lokale politiek en zijn inwoners uitgenodigd om mee te denken en

politiek actief te worden. De oproep in de Oldambtster van maart en

oproepen via diverse andere kanalen heeft tot een aantal enthousiaste

reacties geleid.



Om alle functies bij een politieke partij te vervullen, van bestuurlijk

tot politiek, van coördinerende vrijwilligerstaken tot incidentele

hand-en-spandiensten, is een grote groep actieve en betrokken

enthousiastelingen nodig. Alhoewel het factorberaad goed gevuld is

geraakt, is het ons niet gelukt om een kandidatenlijst samen te stellen

met voldoende kwaliteit, ervaring en diversiteit. Ook is het niet

gelukt om ervaren bestuurders te vinden die bereid zijn om samen een

stabiel bestuur van een nieuwe politieke partij te vormen én zich voor

minstens vier jaar willen verbinden. Dit betekent dat ik naast mijn

politieke rol als volksvertegenwoordiger ook in de organisatie

nadrukkelijk zichtbaar en actief zou moeten zijn. Na een aantal

operaties en revalidatie heb ik vanwege mijn gezondheid het afgelopen

jaar een stapje terug moeten doen. Dit zet tot nadenken en ik heb de

afgelopen zomer besloten om na de huidige raadsperiode definitief te

stoppen in de Oldambtster politiek.



Naast de persoonlijke gesprekken die ik heb gehad met de betrokkenen

bij Factor2020, wil ik langs deze weg ook alle enthousiaste en

betrokken inwoners hartelijk bedanken voor het spreekwoordelijke

steentje dat zij het afgelopen jaar in welke vorm dan ook hebben

bijgedragen. Het heeft in ieder geval bijgedragen aan een grotere

politieke bewustwording bij een deel van de inwoners van onze mooie

gemeente!



Het resterende halfjaar zal ik in de gemeenteraad met de meest

mogelijke betrokkenheid en energie bestuurlijk Oldambt de spiegel voor

blijven houden. Tot de laatste raadsvergadering zal hierbij de inbreng

vanuit het factorberaad leidend zijn, want ook in de laatste

raadsvergaderingen blijf ik opkomen voor de belangen van álle inwoners

van het Oldambt. Alles met de bedoeling om het Oldambt duurzamer en

kansrijker achter te laten voor de volgende generaties.

Ingezonden door Geert Kluiter, Raadslid Gemeente Oldambt