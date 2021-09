Ga mee op de duurzame energietour op vrijdag 24 september

GRONINGEN – Voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar met interesse in duurzame energie organiseert Future & Energy op vrijdag 24 september een leuke en interessante middag.

Gevarieerde rondrit

Op het programma staat een rondrit door de provincie, waarbij een aantal interessante duurzame energieprojecten worden bezocht. Denk aan een groot windpark, een lokaal zonneveld, coöperatief ontwikkelde kleine windmolens en zelfs een heel duurzaam dorp (in wording!). Het wordt een gevarieerde tocht met korte stops met uitleg over het ontstaan of juist toekomstige plannen.

Pubquiz en borrel

De middag wordt afgesloten met een borrel en pubquiz om te kijken hoe het gesteld is met de kennis over duurzame energie bij de deelnemers.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen dus geef je nu op via https://cutt.ly/QWncXqo.

Praktisch

Wat: Duurzame energietour Groningen

Wie: Jongeren tussen de 18 en 35 jaar

Wanneer: 24 september van 12:00 tot ongeveer 18:00 uur

Waar: vertrek vanaf The Rock Atoomweg 6b Groningen

