Hubert Börger neemt afscheid als voorzitter Kreis Emsland

HAREN – In een afgeladen zaal van Hotel Hagen in Haren/Ems werd maandagavond afscheid genomen van Hubert Börger als voorzitter van de NFV Kreis Emsland.

Hubert Börger is ook in Groningen en Drenthe geen onbekende. Zo heeft hij zich vanaf de eerste pogingen sterk gemaakt de aloude semi-interland Noord Duitsland – Noord Nederland nieuw leven in te blazen. Zijn persoonlijke vriendschap met Uwe Seeler zal zeker daartoe hebben bijgedragen.

Hij heeft 21 jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan 12 jaar als voorzitter. Standing ovations vielen hem ten deel na zijn benoeming tot Ehrenvorsitzender. Woorden van grote waardering voor zijn inzet voor de voetbalsport werden o.a. gesproken door Günter Distelrath, president van het Niedersächsischen Fussballverband (NFV), Marc-André Burgdorf, Landrat Landkreis Emsland en Michael Koop, president KreisSportBund Emsland. Met name de inspanningen van Hubert Börger voor het Jugend Leistungs Zentrum in Meppen kregen volop aandacht. De Kreis Emsland staat mede hierdoor bijzonder goed aangeschreven als sportvriendelijke regio in Duitsland.

Vanuit Groningen kreeg Hubert Börger een setje producten van Groninger bodem aangeboden, alsmede een speciaal voor dit afscheid samengesteld historisch overzicht van de voetbalcontacten Emsland-Groningen. Gebleken is dat de vv Musselkanaal en het gelegenheidselftal van Zandberg(ia) daarbij een voortrekkersrol hebben gespeeld. Hubert Börger toonde zich zichtbaar diep onder de indruk van zoveel waardering voor zijn vrijwilligerswerk.



Ingezonden door Wim Mensen

Foto’s belangeloos beschikbaar gesteld door Karl-Heinz Hasken, Pressewart NFV Kreis Emsland en Wim Mensen