DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die plaats vond op zondag 19 september tussen 13.00 en 18.30 uur op de parkeerplaats van een clubgebouw aan de Hilkenborger Straße in Weener. Daar werd een geparkeerde VW aangereden. De wagen liep schade aan de achterzijde op. Uit onderzoek is vast komen te staan dat de aanrijding mogelijk met een aanhanger gebeurde. De veroorzaker is zonder gegevens achter te laten weggereden.

Weener

Tussen 19 september 11.00 uur en 20 september 08.00 uur is van een gebouw aan de Bürgermeister-Werner-Straße in Weener 30 meter koperen dakgoot gestolen. Daarnaast werden een kettingzaag, een kabelhaspel en een verlengsnoer ontvreemd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Weener.

Meppen

Zondagmiddag is om 15.40 uur vanaf de parkeerplaats bij de Möllersee aan de Schlagbrückener Weg in Meppen een kostbare carbon wielrennersfiets gestolen. Het betreft een fiets van het merk Storck.