Nieuw schilderseizoen 2021 gestart bij Open atelier Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – De schilder activiteiten in het atelier van Anneke Duit zijn na de zomervakantie weer begonnen. Op woensdagavond en donderdagmiddag kan er weer volop geschilderd worden. Ook zijn er regelmatig schilderworkshops. En er is weer plaats.

De zomer is bijna voorbij en de herfst begint het landschap langzaam te kleuren. Voor het maken van een schilderij zijn de herfsttinten een mooie stimulans voor het oppakken van het penseel. En nu de coronabeperkingen zo goed als voorbij zijn, is er ook weer ruimte voor meer workshops en een volledige bezetting van de schildersgroepen op woensdagavond en donderdagmiddag. Onder begeleiding kan er, nog steeds op veilige afstand, geschilderd worden in mijn atelier, een gezellige ruimte met houtkachel.

De schildersgroepen en de workshops op zaterdag bestaan ondertussen al weer bijna drie jaar en sindsdien is er enthousiast geschilderd door deelnemers met mooie resultaten.



De schilderslessen zijn voor iedereen geschikt, voor beginners en gevorderden. Mijn ondersteuning stem ik af op ieders individuele behoefte.

Verschillende cursisten hebben sinds de kleuterschool geen penseel aangeraakt en toch maken ze de mooiste kunstwerkjes. Vaak kunnen we meer dan we van onszelf denken. Onzekerheid, faalangst of perfectionisme met hoge eisen; we hebben allemaal wel eens last van zulke ondermijnende gedachten. Maar, wat is het dan fijn om te ontdekken dat het schilderen wel lukt en er mooie schilderijtjes ontstaan.



Ook schilders met ervaring zijn van harte welkom; samen met anderen schilderen in een ontspannen en gezellige sfeer. En er is altijd wel iets te leren van elkaar. Ook ervaren schilders zitten wel eens vast en worstelen bij het maken van een schilderij. Wat is het dan fijn om stimulerende feedback te krijgen van anderen en met enkele tips weer enthousiast verder te gaan. Het maakt dus niet uit of je veel of geen ervaring hebt. Schilderen lukt; met oefening, plezier en durf!

Heb je interesse voor een workshop of de wekelijkse schilderslessen en wil je meer weten over wat er mogelijk is, stuur dan een email aan: info@annekeduit.nl of neem een kijkje op de Facebook pagina ‘Open Atelier Nieuwe Pekela’ of website: www.annekeduit.nl

Ingezonden