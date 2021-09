Aanvragen voor restauratie en groot onderhoud rijksmonumenten weer mogelijk vanaf 6 oktober

GRONINGEN – Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie kunnen van 6 oktober tot en met 14 november 2021 weer een aanvraag indienen voor groot onderhoud en restauratie. Voor de tweede subsidieronde van de regeling GRRG 2021 is € 3,5 miljoen beschikbaar. Het grootste deel daarvan is bestemd voor gebouwde monumenten in de aardbevingsgemeenten.

De regeling GRRG 2021 is op een aantal punten gewijzigd. Voor de restauratie van luidklokken, beiaarden en carillons kunnen eigenaren de landelijke subsidieregeling Klinkend Erfgoed en de GRRG combineren. Ook zijn enkele wegingsfactoren aangepast.

Voor wie?

De regeling GRRG is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen (zoals borgen, molens en boerderijen) en groene rijksmonumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen. In aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. Van 6 oktober tot en met 14 november 2021 staat de subsidieregeling weer open voor nieuwe aanvragen.

Budget

Voor de tweede subsidieronde is € 3.500.000 beschikbaar. Daarvan is € 2.350.000 beschikbaar voor gebouwde monumenten in de aardbevingsgemeenten en € 750.000 voor gebouwde monumenten in de rest van de provincie. Voor ‘groene rijksmonumenten’ is € 400.000 gereserveerd.

Bron: Provincie Groningen