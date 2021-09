Meisje aangereden op de Gele Klap in Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HERFST BEGINT ZACHT | MORGEN WAT LICHTE REGEN

Vanochtend is het nog nevelig en lokaal ook mistig, met temperaturen van 10 tot 13 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en is er vooral ook hoge bewolking. Met de zon wordt het nog vrij warm met maximumtemperaturen tussen de 20 en 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Overigens begint vandaag de astronomische herfst van dit jaar en die duurt tot dinsdag 21 december.

Vannacht neemt de bewolking weer toe maar er komt ook wat meer wind. De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en soms kan er dan wat lichte regen vallen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind (dat is windkracht 3 tot 5) is de maximumtemperatuur morgen 18 á 19 graden.

Vrijdag en zaterdag breekt de zon af en toe door, maar er kan nog wel een kleine bui of wat regen vallen. Ondanks dat wordt het vrij warm met vrijdag een maximum rond 20 graden, en zaterdag ongeveer 22 graden. Zondag is het ook warm, begin volgende week gaat de temperatuur weer wat omlaag, met kans op enkele buien.