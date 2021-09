Zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum gaan weer van start

STADSKANAAL – Op zondag 3 oktober gaan de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum (SHC) weer van start. Net als vorig jaar vinden de activiteiten weer plaats in de Bibliotheek, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. Hier kan iedereen ruim zitten, is voldoende ventilatie en bovendien is er voldoende parkeergelegenheid.

Het nieuwe programma bevat veel herkansingen: uit het programma van vorig seizoen moesten veel activiteiten worden afgelast door de lockdown. Deze krijgen komend seizoen een nieuwe kans waar mogelijk. Het is weer een aansprekend en afwisselend programma geworden, dat bovendien feestelijk start. Want het is dit jaar, in oktober 2021, precies 50 jaar geleden dat het Streekhistorisch Centrum werd opgericht. We trappen het seizoen daarom af met een terugblik op de afgelopen halve eeuw. Historicus Bert Roossien, die ook alweer bijna 30 jaar aan het SHC verbonden is, toont een kijkje achter de schermen van het SHC in de afgelopen 50 jaar. Het in die jaren snel veranderende aangezicht van Stadskanaal was een van de aanleidingen om het museum op te richten en ook daar zullen beelden van worden getoond. Verder laat hij zien wat er in die jaren zoal is georganiseerd en waar je als museum in de praktijk zoal mee te maken krijgt.

Een week later, op 10 oktober staat er een bijzondere spreker op het programma. De bekende historicus Auke van der Woud, die vele publicaties op het gebied van landschapsinrichting en stedenbouw op zijn naam heeft, komt vertellen over zijn jongste boek Het landschap, de mensen.

Het complete programma staat binnenkort op onze website en donateurs krijgen het programmaboekje thuisgestuurd.

Reserveren voor de activiteiten blijft voorlopig noodzakelijk. Dat kan – vanaf 1 oktober- heel gemakkelijk via de website van het SHC, www.streekhistorischcentrum.nl waar men ook meteen kan afrekenen. Daarnaast zijn wij genoodzaakt om het coronacheck- toegangsbewijs te controleren. Voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanmaken van zo’n QR-code, organiseert de Bibliotheek in Stadskanaal wekelijks op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag een spreekuur om daarbij te helpen! Het is gratis: men kan binnenlopen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Ingezonden