Damclinic in Bibliotheek Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | WARMER IN HET WEEKEND

Er is vanochtend nog af en toe zon maar de bewolking neemt vanuit het westen toe. Door een zwak front dat gaat passeren is er vanmiddag en vanavond kans op een beetje regen of een kleine bui. De wind draait van het zuidwesten naar het westen en neemt toe tot windkracht 4. De maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 19 graden.

Vannacht is het vrijwel overal droog maar tamelijk bewolkt. Morgen overheerst de bewolking eveneens, en plaatselijk zou een buitje kunnen vallen maar veel is dat zeker niet. Maximum morgen rond 20 graden en dan nog een zwakke tot matige zuidwesten-wind (windkracht 2 tot 3).

In het weekend is er een zwakke tot matige zuidenwind. Daardoor komt het opnieuw boven de 20 graden want zaterdag is het maximum zo’n 21 graden en zondag zo’n 23 graden. Wel komt er zondag wat meer bewolking en dan is er kans op enkele buien. Na het weekend is het op maandag nog 20 graden, daarna wordt het wat koeler en een beetje wisselvallig, zonder dat het meteen gaat stormen.