DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Op 16 september is tussen half negen en negen uur ’s ochtends een fietsster gevallen en gewond geraakt. De val werd veroorzaakt nadat een bestuurder van een Mercedes Benz c-klasse zonder richting aan te geven vanaf de Oldenburger Straße de Russelstraße in reed. De politie is naar deze persoon en eventuele getuigen op zoek.

Sögel

De politie van Sögel zoekt met behulp van onderstaande foto naar een man die op 30 maart met een gestolen bankpas 1.000 euro heeft gepind. Dit deed hij bij een filiaal van de Oldenburgische Landesbank in Sögel. Tips kunnen doorgegeven worden aan de politie van Sögel.

Meppen

Gisteravond is bij een inzet in Meppen een 42 jarige agent gewond geraakt. Hij werd om 20.50 uur , samen met een college, voor een incident aan de An der Bleiche, tegenover het Emsbad, opgeroepen voor vernielingen aan een auto. De dader was er vandoor. Aan de hand van zijn signalement kon hij even later in de omgeving aangehouden en gecontroleerd worden. Op het moment dat zijn identiteit werd nagetrokken begon hij de 56 en 42 jarige agenten te schoppen en te slaan. Hierbij raakte de 42 jarige gewond.

De agenten slaagden er met veel moeite in de onder invloed van alcohol verkerende man te boeien. Ze werden beledigd, bespuugd en met de dood bedreigd. De man werd meegenomen naar het politiebureau, waar een bloedtest werd gedaan. Hij zal zich voor meerdere delicten moeten verantwoorden.

Woensdagnacht is aan de Am Geelen ter hoogte van huisnummer 29, of op de parkeerplaats bij supermarkt Rewe aan de Lathener Straße in Meppen, een geparkeerde zilvergrijze Golf aangereden. De auto liep daarbij schade op. De veroorzaker is doorgereden.