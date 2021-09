Meet Your Future; de plek waar professionals in de Life Sciences & Zorg elkaar ontmoeten!

GRONINGEN – Op 6 oktober 14:00 uur is het zover, dan vindt Meet Your Future in Life Sciences & Zorg plaats. Hét online carrière evenement dat bedrijven en onderwijs met elkaar verbindt. Dit keer is het thema Life Science, Technology en Zorg.

Inmiddels hebben een bekend aantal organisaties zich aangemeld, waaronder het UMCG, ZINN, Certe, Polyganics, Zorgplein Noord, Symeres, Ivy Medical, ICON (voorheen PRA Health Sciences), Lentis, Zorggroep Tangenborgh en De Hoven. Het evenement is bedoeld voor iedereen die met Life Science, Technology & Zorg te maken heeft, van mbo/hbo/wo tot alumni ’s. Aanmelden voor het evenement op 6 oktober (14:00 – 16:15 uur) is mogelijk via deze link. Meld je snel aan!



Programma is bekend!

Op het evenement vinden verschillende activiteiten plaats waar organisaties en talent elkaar ontmoeten. Zo geven de deelnemende organisaties en bedrijven presentaties, maar ontmoeten talent en organisaties elkaar tijdens de speeddates en delen Young Professionals werkzaam in de Life Sciences & Zorg hun verhaal. En wil je na de online kennismaking ook real life contact? Dat kan! Tijdens het event is het mogelijk je aan te melden voor een bedrijfsbezoek. Bekijk het hele programma van Meet Your Future in Life Sciences & Zorg via www.meetyourfuture.online.



Meet Your Future in Life Sciences & Zorg wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Groningen, Stichting OTP en LIFE Cooperative.

Ingezonden