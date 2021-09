Sportieve activiteit voor senioren in de ‘Kom erbij Week’! “WOPPEN” Fiets van WOP naar WOP

VEENDAM, WILDERVANK – Vrijdag 1 oktober 2021 kunt u deelnemen aan een fietstocht langs de verschillende Wijk Ontmoetingsplekken in Veendam en Wildervank. Een route van ongeveer 10 kilometer die start achter het gemeentehuis bij het Julianapark.

Fietsen van Wijk Ontmoetings Plek naar Wijk Ontmoetings Plek, oftewel WOPPEN! Tijdens de fietstocht komt u langs verschillende WOP’s in de gemeente Veendam en bij elke WOP is een leuke activiteit. Een WOP is een centrale plek in een wijk, zorgt voor het versterken van de leefbaarheid, draagt bij aan de sociale veiligheid én de WOP’s zijn zo ingericht dat jong en oud er gebruik van kunnen maken. De fietstocht vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021 van 09.30 – 11.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via veendambeweegt@veendam.nl. Voor alle deelnemers is koffie/thee en koek. Deelname aan de activiteit is gratis.

Week tegen Eenzaamheid

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staan ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september tot en met 7 oktober 2021.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld.

Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

Ingezonden