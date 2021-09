De wetenschap achter de prehistorie bij het Hunebedcentrum

BORGER – Hoe weten we wat we weten van het leven in de prehistorie? Wat weten we van het landschap? Hoe kunnen we onderzoeken wat we gevonden hebben? Allemaal vragen voor de wetenschap. Het Hunebedcentrum werkt veel samen met mensen en instanties uit de vakgebieden archeologie en geologie. In het Weekend van de Wetenschap geeft het Hunebedcentrum een inkijkje in de wereld van de wetenschap en de technologie. “We vertellen het verhaal van de hunebedbouwers, de eerste boeren. Maar net zo interessant is het om uit te leggen hoe we erachter zijn gekomen wat we weten”, aldus directeur Harrie Wolters.



Het Hunebedcentrum wil de kennis over de prehistorie verbreden en verdiepen en doet daarom mee aan het Weekend van de Wetenschap. Harrie Wolters verwoordt het zo: “Jong en oud in aanraking brengen met wetenschap en technologie, dat sluit prachtig aan bij de doelen die we als Hunebedcentrum hebben”. In het eerste weekend van oktober kan iedereen zien hoe de archeologie te werk gaat en waar een geoloog onderzoek naar doet.



Op zaterdag 2 oktober maak je kennis met de wetenschap archeologie. Je ontdekt welke onderzoeksmethodes er schuilgaan achter archeologie, van botanisch onderzoek tot vondsten determineren. Je kunt ook je eigen vondst meenemen om te laten zien aan een archeoloog. Kom langs en word junior archeoloog in één dag!

Op zondag 3 oktober kun je de wetenschap geologie beter leren kennen. Op deze dag, georganiseerd oor de GEA-kring Drenthe, kun je gesteenten zagen, een zandquiz doen of één van de geologische proefjes proberen. Leer over bijzondere en unieke mineralen en laat je rondleiden door onze keientuin. Je bent beide dagen welkom van 11:00 uur tot 16:00 uur en hoeft niet te reserveren.



Deelname aan de activiteiten is gratis, voor toegang tot het museum moet je een entreebewijs aanschaffen. Het tonen van een coronapas is niet nodig. Basisschoolkinderen hebben elk weekend in oktober vrij entree, vanwege Oktobermaand Kindermaand!

