DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen zaterdagmiddag 12.00 uur en donderdagmiddag 14.00 uur is bij een schuur aan de Schwarzenbergweg ingebroken. De daders braken de deur van het schuurtje met geweld open en gingen er vervolgens met twee kettingzagen vandoor. De schade bedraagt 2.400 euro.

Meppen

Tussen dinsdagnacht en donderdag middag twee uur is bij de BBS aan de Nagelshof in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders hebben meerdere keren geprobeerd een deur open te breken. Zij richtten daarbij voor 500 euro schade aan.

Cloppenburg/Vechta B213

Gisteren voerde de politie op wegen in de regio Cloppenburg/Vechta verkeerscontroles uit. De focus lag op het goederenvervoer.

Op de B213 werd een 61 jarige chauffeur uit Letland aan de kant gezet. Zijn vrachtwagen was beladen met big packs met 23 ton PET-granulaat, bestemd voor het vervaardigen van PET-flessen bij een bedrijf in Noordrijn-Westfalen. Vlak voor de controle negeerde de chauffeur het inhaalverbod en overschreed hij daarbij de maximum snelheid van 60 km/u. Daarnaast had hij geheel onbeveiligd een gasfles van 3 kg (propaan-butaanmengsel), met daarop een brander, naast zich in de cabine staan. Hij kon zijn weg vervolgen, nadat hij een borg had betaald en de gasfles goed had vastgezet.

Een 33-jarige Nederlander, die op de rijksweg B213 in de richting van Löningen reed, moest eveneens een borg betalen, omdat ook hij geen rekening had gehouden met het inhaalverbod voor vrachtwagens en veel te snel had gereden. Bij de technische keuring van de Nederlandse trekker bleek dat er een zogenaamde elektronische klepbediening op het uitlaatsysteem was gemonteerd. Deze illegale klepbediening biedt met name de bestuurder de mogelijkheid om het geluidsgedrag van de trekker te veranderen en zo luidere bedrijfsgeluiden te produceren. De illegale klepbediening moest worden aangepast.

Er werden nog zeven andere vrachtwagens gecontroleerd. Zes chauffeurs moesten een borg achterlaten omdat ze andere vrachtwagens inhaalden en daarbij de maximum snelheid overschreden. (foto’s: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta)