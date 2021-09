Martine Heibroek-Mulder verkozen tot winnaar Topperverkiezing van het SBCM van de regio Noord

TER APEL – “Vol trots kunnen wij melden dat onze medewerkster Martine Heibroek-Mulder verkozen is tot Winnaar van de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) in de Topperverkiezing van het SBCM, het Kenniscentrum en A&O fonds Sociale Werkgelegenheid” schrijft WEDEKA aan Westerwoldeactueel.



De Topperverkiezing is een jaarlijkse verkiezing die wordt gehouden om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren in de sector. Toppers zijn doelgroepmedewerkers die met doorzettingsvermogen nieuwe dingen hebben geleerd, ook al was dit soms een beetje spannend of kostte dit de nodige moeite. Toppers kunnen andere collega’s en werkgevers inspireren (verder) te investeren in ontwikkeling.



“En dat inspireren heeft Martine bij ons gedaan! In 2014 is ze bij ons gekomen. Gestart bij de Business Post, kwam ze vervolgens bij de Industriële vestiging in Ter Apel terecht. Al snel werden haar administratieve en precieze vaardigheden gezien en heeft ze zich in korte tijd, vooral door zelf in de praktijk te leren, ontwikkeld tot Voorvrouw en uiteindelijk tot Assistent Magazijnmeester. Een rol waarin ze ook geregeld haar werkleidster vervangt. En vervolgens ook nog eens iets doen wat ze eerst niet durfde: gewaardeerd lid worden van onze Ondernemingsraad. Dit alles heeft haar gemaakt tot de mooie, fijne en absoluut geliefde collega die ze nu is.



Een inspiratie en prachtig voorbeeld voor ons allen binnen en buiten Wedeka om te blijven leren en ontwikkelen.

Donderdag 23 september maakte presentator Jörgen Raymann tijdens een feestelijke livestreamuitzending in het kader van de Kennisweek van Wedeka de 3 winnaars van de Topperverkiezing 2021 bekend. We zijn er ontzettend trots op dat Martine als Topper voor de regio Noord is verkozen en landelijk in de spotlights werd gezet”.

Ingezonden door WEDEKA