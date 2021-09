Verbouwd pand Ofichem door burgemeester Velema geopend

TER APEL – Verbouwd pand Ofichem feestelijk geopend



Vrijdagmiddag is het nieuwe R&D faciliteit/laboratoria van Ofichem in Ter Apel officieel geopend door burgemeester Velema.

Bij de opening van de nieuwe afdeling waren de mensen en bedrijven die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van deze nieuwe faciliteit aanwezig.

Ook alle personeelsleden waren bij de opening aanwezig.

Na toespraken door de CEO van Ofichem, de heer Weite Oldenziel en de burgemeester van de gemeente Westerwolde Jaap Velema werd, met het doorknippen van een lint door de burgemeester, de toegang tot de nieuwe bedrijfsruimte geopend.

Daarna werden de genodigden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een rondleiding door het bedrijf onder leiding van de CEO van Ofichem, de heer Weite Oldenziel.

Daarna was het de beurt aan geïnteresseerde vrienden en familieleden van het personeel die in groten getale op gereageerd en zich melden voor een rondleiding door het nieuwe gedeelte.

De dag werd feestelijk afgesloten met een gezellige barbecue voor alle personeelsleden.



De Ofichem Group produceert, ontwikkelt en distribueert actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) voor zowel mens als dier. API’s zijn de actieve bestanddelen van een medicijn die bij andere bedrijven tot de gewenste vorm worden gemaakt.

Voorheen was deze R&D afdeling (onderzoek en ontwikkeling) gevestigd op de Zernike Campus in Groningen, maar door de bouw van deze nieuwe state of the art laboratoria is het nu mogelijk om alle werkzaamheden op deze locatie in Ter Apel uit te voeren.