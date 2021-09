ABC Trial doet Bourtange aan

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS ZON | WARME ZONDAG

De bewolking zal vandaag nog overheersen, al komt de zon er af en toe goed doorheen. Ondanks de bewolking wordt het een zachte dag met een maximum rond 20 graden. Veel wind is er ook niet: windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten.

Komende nacht en morgen is er eigenlijk ook een wisselend wolkenbeeld met diverse typen van bewolking en regelmatig ook opklaringen. Dat betekent morgen dus ook af en toe zon, maar in de avond is er kans op een regen- of onweersbui. Het is erg warm voor eind september: maxima morgen rond 23 graden.

Na dit weekend wordt het anders want een front brengt maandag meer wind en vooral in de middag ook perioden met regen. Na dat front is het dinsdag droog met de zon erbij, en daarna wordt het wisselvallig met maximumtemperaturen onder de 15 graden. En in het eind van de volgende week is er ook veel wind.