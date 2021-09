De vrolijke eetclub is ook weer begonnen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT ZON | ZACHT WEEKEND

Het waait vandaag minder hard dan gisteren, maar het is nog tamelijk grijs met veel bewolking en vanochtend mogelijk wat regen of motregen. Vanmiddag zal de zon af en toe doorbreken en ook vanavond zijn er enkele opklaringen. De wind is matig met windkracht 3 tot 4 en de maximumtemperatuur is nog prima voor deze tijd want het wordt ongeveer 21 graden.

Het weekend is ook zacht, maar morgen is er eerst weer veel bewolking en een drup regen of motregen zou dan kunnen. Morgenmiddag is er af en toe zon, maximum morgen ca. 20 graden, en een zwakke wind uit zuidwest tot zuid.

Zondag is er een zwakke zuidoostenwind en dan wordt het maar liefst 23 graden, met zondagavond kans op enkele buien.

Na dit weekend komt er in de loop van maandag een front met regen en wind, dinsdag is het droog en zonnig, en daarna wordt het wisselvallig met buien. Middagtemperatuur vanaf woensdag dalend tot 15 graden.