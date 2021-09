Westerwolde en CEC bijten spits af in derde klasse C



VLAGTWEDDE – Zaterdagavond 25 september spelen Westerwolde en CEC uit Emmer-Compascuum de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie in de derde klasse C. Die avond wordt er op sportpark De Barlage in Vlagtwedde om 19.30 uur afgetrapt voor hopelijk een volwaardig seizoen.

Voor de laatste ontmoeting tussen beide ploegen moeten we terug naar 26 januari van het vorig jaar. Eveneens op De Barlage was CEC toen met 3 – 1 te sterk voor Westerwolde. Voor Westerwolde is na een serie goede bekerwedstrijden, waarbij overtuigend de volgende bekerronde werd bereikt, de voorliggende wedstrijd dan ook een mooie testcase om te zien waar de ploeg van trainer Richard Streuding daadwerkelijk staat. Trouwens, ook CEC plaatste zich voor de volgende bekerronde.



Op dit moment is het niet bekend wie de wedstrijd zal leiden. Bij de KNVB is de naam van de scheidsrechter afgeschermd. Wel is bekend dat Bram Rijkens pupil van de week is en dat de wedstrijd gesponsord wordt door de familie Sjak Kwak. De heer Kwak is een bekende verschijning in Vlagtwedde en jaren betrokken geweest bij de v.v. Westerwolde, hoofdzakelijk als jeugdtrainer en jeugdleider. Ook zijn vrouw was daar waar nodig actief.



Het bestuur van Westerwolde nodigt een ieder van harte uit zaterdagavond aanwezig te zijn bij deze bijzondere wedstrijd. Opgemerkt dient te worden dat de vereniging de nu geldende coronamaatregelen wil proberen te handhaven. Dit betekent dat de kantine zal dienen als loketfunctie waarbij de dranken en andere zaken afgehaald kunnen worden. Iedereen wordt dan ook verzocht om zijn of haar consumptie te nuttigen op het gezellig ingericht terras buiten, waar na de wedstrijd ook livemuziek zal zijn. Op dit moment heeft de vereniging niet de vrijwilligers om bezoekers te checken middels de corona-app en daarom is gekozen voor het afhalen. Het bestuur hoopt in deze op een ieders begrip en medewerking.

Ingezonden