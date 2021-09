Annet uit Musselkanaal naar huis met 287.000 euro bij tv-show Miljoenenjacht

MUSSELKANAAL – Annet (52) uit Musselkanaal is de gelukkige winnaar van 287.000 euro in de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ die zojuist werd uitgezonden. Nadat Annet 49 kandidaten wist weg te spelen, sleepte zij dit geldbedrag in de wacht tijdens het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’. Annet was samen met 4 wijkgenoten uit postcodegebied 9581 uitgenodigd in de studio.

Annet is samen met haar zoon Mike naar de studio gekomen. Mike had al een sterk voorgevoel dat zijn moeder ver zou komen: “Volgens mijn moeder is rekenen niet haar sterkste punt. We hebben in de auto onderweg naar de studio nog een aantal rekensommen geoefend. Ik vond het zenuwslopend toen zij in de halve finale de rekensom moest doen, maar mooi om te zien dat het oefenen heeft gewerkt!”

Op de vraag of Annet wensen heeft, antwoordt zij: “Volgend jaar zijn Luuk en ik 25 jaar getrouwd, dus dan wil ik graag op vakantie met mijn gezin.” Over de bestemming wordt nog gediscussieerd: “Ik wil graag naar New York maar Luuk wil liever naar Bali, dus daar moeten we het nog over hebben.” Maar dat is niet het enige dat Annet graag zou willen doen: “Mocht ik met een mooie prijs naar huis gaan, dan wil ik Mike helpen met zijn studiekosten en mijn dochter en haar vriend helpen met het kopen van een huis.”

Annet sleept uiteindelijk in de zenuwslopende finale 287.000 euro in de wacht. Zij reageert blij verrast: “Nu kunnen we ons 25-jarig jubileum in New York vieren! ”

Over ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’

In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ strijden per vak vijf deelnemers om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers van de Postcode Loterij maakt kans om de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan met dit spel een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro winnen.

‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ is tot en met zondag 10 oktober wekelijks te zien op zondagavond om 20.00 uur bij SBS6.

Bron: postcodeloterij.nl