Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUI | LANGE TERMIJN WISSELVALLIG

We hebben vandaag een warme dag voor eind september met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Maar het is wel wat onbestendig met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden, en in de loop van de middag en vanavond kans op enkele buien. Daar kan een flinke bui bij zijn, misschien met onweer. Vanavond is het vrijwel overal droog en het blijft dan vrij warm en vochtig, de minimumtemperatuur voor komende nacht is 14 á 15 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidoosten, draaiend draait naar het zuiden tot zuidwesten.

Morgen is de ochtend droog met af en toe zon, maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen een tijdje regenen. Bij dat front komt ook een krachtige wind te staan, en bij buien is er eind van de middag kans op windstoten. Maximum morgen nog rond 22 graden.

Morgenavond en dinsdag is het meest droog met dinsdag vrij veel zon, vanaf woensdag wordt het echt wisselvallig met regelmatig regen, af en toe veel wind, en middagtemperaturen rond 15 graden.