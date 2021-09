Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | LANGE TERMIJN WISSELVALLIG

Het is vanochtend nog vrij mooi weer met brede opklaringen en het is nog droog, maar vanuit het westen komt er een regenfront aan. Heel snel gaat dat niet maar het zal vanmiddag bewolkt raken en gaandeweg de middag is er kans op een paar kleine buien. Vanavond zijn er wel een paar perioden met regen en daar zitten ook enkele flinke buien bij. Tot middernacht kan totaal wellicht 5 mm gaan vallen. De maximumtemperatuur is zo’n 21 graden, de wind is meest matig uit het zuiden, maar later draait die naar het zuidwesten en in de regenbuien wordt het vlagerig.

Vannacht is dat front voorbij. Dan is het droog met brede opklaringen. En ook morgenoverdag is het droog met veel opklaringen en dus mooie zonnige perioden. Maximumtemperatuur morgen rond 18 graden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Dat is dus een mooie dinsdag, maar woensdag beginnen we aan een lange wisselvallige fase met woensdag af en toe buien en een krachtige zuidwestenwind, bij 15 graden. Donderdag begint droog met wat zon, dan is er later kans op regen. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met regen en is er vooral ook vrij veel wind.