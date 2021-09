Donateurs krijgen rondleiding door Ecodorp Land van Aine

TER APEL – Afgelopen zaterdag was de donateursdag bij Ecodorp Land van Aine (voorheen Noordeland) in Ter Apel. Het Ecodorp is blij met donaties en is dan ook erg trots om hun resultaten aan de genodigden te laten zien.



Na een warm welkom met koffie en thee en zelfgemaakte (biologische) taart werden de donateurs bedankt.

Er waren diverse rondleidingen over het bijna 10 hectare groot terrein, zoals in de moestuin, en het voedselbos en langs off-grid voorzieningen zoals de zonneboiler, composiettoiletten en helofytenfilter. Ook was er een rondleiding over het fabrieksterrein, langs de bouwkavels, de toekomstige camping, het magazijn, de werkplaats en het oude fabriekscomplex.



Er zijn veel plannen. Zo wordt de grote werkplaats binnenkort voorzien van zonnepanelen en veel glas. Alles staat in het teken van hergebruik en het creëren van een harmonieuze leefgemeenschap, die zelfvoorzienend is en een gezonde, natuurlijke, niet-vervuilende en duurzame leefstijl nastreeft.

Het Ecodorp is sedert juni 2018 officieel aangekocht.

Ingezonden door André Dümmer