DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteren zag een 68 jarige automobilist dat drie personen in de omgeving van de Industriestraße in Weener oud ijzer in een winkelwagentje vervoerden. Even later stelde hij vast dat het om zijn eigendommen ging. De spullen lagen kort daarvoor nog op zijn inrit. Hij waarschuwde de politie. Het trio verklaarde dat ze dachten dat het om afval ging en dat ze de spullen naar de schroothandelaar wilden brengen. De spullen werden aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven en tegen de drie mannen werd proces-verbaal opgemaakt.

Bunde

Om 03.20 uur, in de nacht van zondag op maandag, heeft de politie bij de afslag naar de A31 Leer-West een 19 jarige automobilist aangehouden. De Duitser was kort daarvoor via de BAB 280 bij Bunde de grens overgestoken. De man bleek 25 gram marihuana en een alarmpistool met munitie in zijn auto te hebben liggen. Hij bleek niet over een wapenvergunning te beschikken.

De spullen werden in beslag genomen en er werd proces-verbaal opgemaakt voor verboden wapenbezit en het in bezit hebben van verdovende middelen. (foto: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim)

Haren

Tussen 14 en 21 september is in Haren een witte motor gestolen. Het voertuig stond achter op het terrein van een bedrijfswoning aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren. Het betreft een motor van het merk Honda, type Montesa, met kenteken 290-HED. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Langs het voetpad bij de “Püntkers Patt” in Haren staat sinds enkele dagen een met een kettingslot gezekerde herenfiets. Aan de fiets zijn twee fietstassen met daarin persoonlijke spullen bevestigd. De politie is op zoek naar de vermoedelijke Poolse eigenaar. De politie heeft om er zeker van te zijn dat er geen persoon was die hulp nodig had, de omgeving en een maisveld met o.a. een drone afgezocht. Er is niemand aangetroffen.