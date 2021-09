Lokaal Betrokken wil regenboogpad in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Lokaal Betrokken vindt de tijd rijp voor een regenboogpad in het centrum van Stadskanaal. Dit liet de partij onlangs weten in een video op haar Facebookpagina.

Lokaal Betrokken trekt hierin samen op met de SP en de PvdA. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Oude Markt en later dit jaar zal ook het Europaplein nog worden aangepakt. “Een mooi moment om het nu te doen”, vindt Jur Mellies, fractievoorzitter van Lokaal Betrokken. “De aannemer kan dan tijdig passende kleuren steentjes bestellen.” Wat Mellies betreft kunnen de kosten voor het aanleggen van een regenboogpad prima gedekt worden uit de gelden die er al voor gereserveerd zijn. Het hoeft dus niets extra te kosten.

Sinds een aantal jaren worden in tal van steden, zowel in buiten- als binnenland, regenboogpaden aangelegd om daarmee aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen (LHBTi’ers). Wat Mellies betreft staat het regenboogsymbool voor veel meer: “Het is een symbool dat onze kernwaarden belichaamt, het staat voor een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving, tolerant tegenover een ieder, ongeacht zijn of haar achtergrond, overtuiging of geslacht.”

In oktober 2018 hebben alle Groninger burgemeesters en de Commissaris van de Koning het LHBTi convenant ondertekend. De ondertekenaars zetten zich hiermee in voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in de provincie, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Eén van de afspraken is dat de afzonderlijke gemeenteraden naar mogelijkheden zoeken om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te vergroten.

“De regenboog staat voor diversiteit”, aldus Mellies. “Een regenboogpad is een statement; wij zijn een gemeente waarin iedereen welkom moet voelen. Daarnaast staat het ook nog eens vrolijk. En dat kunnen we in deze tijd best gebruiken.”

In de raadsvergadering van 25 oktober zal een motie vreemd aan de orde worden ingediend.

Ingezonden