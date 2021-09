Meerdere jongeren aangehouden na diverse inbraken, vernielingen en joyriding

WINSCHOTEN, BEERTA, FINSTERWOLDE – De politie heeft vanmorgen zes jongeren aangehouden. Sinds de zomer kwamen er diverse overlastmeldingen binnen over deze jongeren, vooral in de omgeving van Beerta en Winschoten.

Na een uitgebreid onderzoek van de politie konden deze jongeren worden aangehouden. Het gaat om een 15-jarige en twee 16-jarige jongens uit Beerta en drie jongens uit Winschoten (14, 16 en 18 jaar). Vijf van hen worden verdacht van meerdere inbraken. Het gaat onder andere om een inbraak in een woning en een inbraak in een loods.

De inbraak in de loods was in augustus dit jaar en vond plaats in Finsterwolde. Daarnaast worden deze vijf verdachten verdacht van verschillende vernielingen en joyriding in de omgeving van Beerta en Winschoten. De zesde verdachte (de 14-jarige jongen uit Winschoten) wordt alleen verdacht van heling. Hij is na het eerste verhoor heengezonden, maar blijft wel verdachte in deze zaak.

Bij de actie is vanmorgen ook een aantal woningen doorzocht. Daarbij zijn diverse goederen aangetroffen die bij ten minste twee inbraken zijn buitgemaakt. De aangehouden verdachten zullen worden gehoord en het onderzoek gaat verder.

Heb je informatie die bij het onderzoek van belang kan zijn? Geef dit door aan de politie. Dit kan via de website, of telefonisch via 0900-8844. Anoniem je informatie delen kan via 0800-7000.