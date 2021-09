Nieuwbouw RSG officieel geopend

TER APEL – Vanmiddag is de nieuwbouw bij RSG Ter Apel officieel geopend.



In 2017 werd gestart met de ver- en nieuwbouw bij de RSG in Ter Apel. De gemeenteraad van Westerwolde stelde hiervoor een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar. De werkzaamheden gebeurden in vier fases. In de eerste fase werd de afdeling Zorg en Welzijn gebouwd, in de tweede fase werd de techniekhal verdubbeld en een nieuwe sportzaal gerealiseerd en in de derde fase werd de nieuwbouw afgerond. De verbouwingswerkzaamheden gebeurden onder leiding van aannemer Jansman uit Luttenberg en installateur Otterman uit Hardenberg. Daarnaast hebben diverse lokale en regionale ondernemers een bijdrage geleverd. De eerste drie fases werden op 10 juli 2020 opgeleverd.

Na de zomer werd gestart met fase 4: de restauratie en renovatie van het monumentale deel aan de Oude Weg, dat dateert uit 1924. Aanpassingen aan het monumentale deel gebeurden in nauw overleg met monumentencommissie Libau en waren voornamelijk gericht op duurzaamheid. Het streven was om in september 2021 fase 4 afgerond te hebben, wanneer de RSG haar 100-jarig bestaan viert. En dat is gelukt!

Vandaag werd de nieuwbouw bij RSG Ter Apel officieel geopend. Dit werd verricht door de elfjarige Aniek Naber, de jongste leerling van het Regionale Scholengemeenschap. Aniek woont vlakbij de school en zag als leerlinge het gebouw aan het begin van dit schooljaar voor het eerst aan de binnenkant. Ze hield in de kantine een keurige toespraak. Hierbij waren onder anderen wethouder Wietze Potze, Foppe Hoekstra (Van Manen en Zwart Architecten, Rector Jan de Wit van RSG Ter Apel en Burgemeester Jaap Velema aanwezig.

