OldStars Beweegdag als afsluiting van OldStars Sportweek Groningen

GRONINGEN – Op vrijdag 1 oktober, op Nationale Ouderendag, wordt de eerste editie van de OldStars Sportweek Groningen officieel afgesloten tijdens de OldStars Beweegdag op sportcomplex Corpus den Hoorn in Groningen. Vanaf 25 september kunnen ouderen zeven dagen lang kennismaken met diverse aangepaste OldStars spelvormen bij verschillende sportverenigingen in de provincie Groningen.



OldStars Beweegdag

Tijdens de OldStars Beweegdag zijn 55 plussers van harte welkom om kennis te maken met diverse OldStars sporten. Daarnaast is er de mogelijkheid om te komen kijken, of het Vitaliteitsplein te bezoeken, met diverse informatiekraampjes, sport- en spelmogelijkheden en de gezonde huiskamer. Er is de hele dag EHBO aanwezig en er wordt rekening gehouden rekening met de actuele coronamaatregelen. Meer informatie over het programma en de

mogelijkheid om aan te melden is te vinden op www.hvdsg.nl/oldstars-beweegdag Deelname is gratis.



OldStars voor alle ouderen

OldStars is er voor alle ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in de maatschappij. Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk. Bij OldStars kunnen alle ouderen laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn

als begeleider, trainer, spelbegeleider en/of vrijwilliger. Het Nationaal Ouderenfonds neemt hiermee, samen met onder anderen partners Menzis, VWS, RCOAK, Zabawas en Stichting Sluyterman van Loo, de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving.



Gezamenlijk initiatief

De OldStars Sportweek is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, Menzis, FCGroningen en Huis voor de Sport Groningen. Het wordt ondersteund door de provincie Groningen. Tijdens de OldStars Sportweek bezoeken diverse sporticonen, zoals Tom Okker, Bettine Vriesekoop en Floris Jan Bovelander, de provincie.