KOSTVERLOREN – De coronamaatregelen van de overheid laten het fysieke dammen weer toe, waardoor vrijdagavond 1 oktober in het Kostverloren kwartier in de Groninger wijk Kostverloren, officieel wordt begonnen met het persoonlijk kampioenschap dammen van de Provincie Groningen. Het Kostverloren kwartier is overigens het onderkomen van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen. De hoofdklasse wordt gevormd door Bert de Jong, Johan Rademaker en MF Danny Staal uit Groningen, Floris Tol uit Eelde, René Wijpkema uit Kantens, Nico Werkman uit Baflo en Jakob Pronk uit Winschoten.

Eerste klasse

De eerste klasse wordt gevormd door Jack Westerdijk uit Delfzijl, Rudolf Schwab uit Westeremden, Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee. De overige speellocaties zijn op donderdagavond het clubgebouw van DV Warffum en op woensdagavond het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. Dit is trouwens het onderkomen van Damclub Winschoten. In de hoofdklasse werken de 7 deelnemers een zogenaamd “rondtoernooi” af en de vier deelnemers in de 1e klasse spelen een dubbele ronde. Dit alles onder een speeltempo van “Fischer 40 basisminuten + 1 minuut per zet”.

Titel verdedigen

MF Danny Staal verdedigd de titel in de hoofdklasse van 2019. Vorig seizoen kon het PK van de Provincie Groningen namelijk geen doorgang vinden door de coronamaatregelen van de overheid. De kampioen van 2019 in de 1e klasse Folkert Eerdmans uit Groningen neemt dit jaar niet deel aan het PK.

Programma 1e ronde vrijdagavond 1 oktober 2021

Hoofdklasse Jakob Pronk – René Wijpkema

Johan Rademaker – Nico Werkman

Danny Staal – Floris Tol

1e klasse Rudolf Schwab – Jack Westerdijk

Jan Starke – Han Tuenter

