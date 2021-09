Treinverkeer Bad Nieuweschans – Weener ligt stil vanwege ongeval

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HELDERE LUCHT | VANAF MORGEN ONBESTENDIG

Het wordt een mooie heldere dinsdag met vrij zonnig weer en stapelwolken. Want een hogedrukgebied ligt boven Duitsland en dat geeft een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot zuiden. Het is vanochtend fris met eerst temperaturen rond 11 graden, maar vanmiddag krijgen we nog een maximum rond 17 graden.

Vanavond en vannacht koelt het snel af want er zijn nog veel opklaringen, minimum rond 8 graden. Morgenochtend gaat het regenen en harder waaien. Daarna word het onbestendig met buien en een matige tot krachtige zuidwestenwind: bij een bui is morgenmiddag kans op windstoten. En de maximumtemperatuur is dan maar 15 graden dus je moet de jas morgen goed dicht doen.

Donderdag begint droog maar later volgt er regen en motregen. En ook vrijdag en in het weekend zijn er flinke perioden met regen. Stormen doet het niet maar soms staat er windkracht 6 uit het zuidwesten. Maximum rond 16 graden, minimum eind van de week rond de 11 graden.