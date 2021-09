Kinderboekenweek in de bibliotheken van Oude Pekela en Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN EN WIND | ONBESTENDIGE PERIODE

We gaan beginnen aan een onbestendige periode en vandaag is direct een gure dag want een depressie trekt vanmiddag langs het Waddengebied naar Denemarken. Er zijn vanochtend perioden met regen te verwachten en als dat front voorbij is, krijgen we vanmiddag en vanavond te maken met flinke buien, en daarbij is kans op windstoten. Bij ons is er vooral vanavond en komende nacht kans op windvlagen, mogelijk tot 80 km/uur. Bij de Wadden kan dat 90 km/uur worden.

De maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 15 graden, de wind draait naar het zuidwesten tot westen.

Vannacht is het overwegend droog en morgenochtend is het daarna vrij mooi weer met af en toe zon. Morgenmiddag- en avond is het bewolkt en dan neemt de kans op regen weer toe. Er staat morgen een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5. Het maximum voor morgen is 16 graden.

Vrijdag is er de hele dag veel bewolking en vooral later op de dag is er kans op regen. In het weekend is zaterdag meestal droog en zondag nogal onbestendig. Pas midden van de volgende week lijkt het weer wat stabieler te worden.