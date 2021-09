Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 30 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER BUIEN EN WAT ZON | WISSELVALLIGHEID HOUDT AAN

Er zijn vanochtend nog enkele buien maar dat zijn er lang zo veel niet als gisteren en er is ook minder wind. De zon is er af en toe ook goed bij. Vanmiddag raakt het geleidelijk weer bewolkt maar het is de meeste tijd droog, pas vanavond en vannacht is de kans op regen wat groter. Er staat een zuidwestenwind met windkracht 3 tot 4 en later windkracht 5. De maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 15 graden.

Morgen is het de hele dag bewolkt en in de middag en avond gaat het vaker regenen. Ook morgen wordt het zo’n 15 graden. De zuidwestenwind wordt windkracht 4 tot 6, en ook morgen wordt het zo’n 15 graden. Minimumtemperatuur vannacht rond 10 graden.

In het weekend is zaterdag een prima dag met zonnige perioden en vrijwel droog weer, pas in de loop avond komt er regen aan.

En dat regenfront blijft zondag hangen. Dan kan het behoorlijk nat worden met ook kans op enkele flinke buien, met windstoten. Er komt weinig verandering in middagtemperatuur met ongeveer 15 á 16 graden op de zaterdag en de zondag. Na het weekend is het droger, maar nog steeds een beetje wisselvallig.