TER APEL – Gisteren is aan de Viaductstraat 1a in Ter Apel Barbershop Troapel geopend.



De eigenaar André Hommes is maar wat blij met de nieuwe aanwinst. “Een droom een eigen kapperszaak is voor mij uitgekomen”, aldus de eigenaar. Gistermorgen werden de ouders van de eigenaar geblinddoekt, niets vermoedend, naar de nieuwe kapsalon gebracht. De eigenaar en vrienden hadden veel moeite moeten doen om het geheim te houden. Het was dan ook een complete verassing voor de ouders hun zoons nieuwe zaak te zien.



“Ik moest wel even bijkomen” zei de moeder, “maar ben natuurlijk erg trots op mijn zoon dat hij dit aandurft”.

“Mijn vrienden hebben mij enorm geholpen. Gisterenmorgen waren de muren nog niet gesaust en was de vloer nog niet gelegd. Ook zijn we stad en land afgereisd om een mooie inrichting te vinden” aldus André.



André Hommes is geen onbekende in de kapperswereld. Zo had hij in Emmen al veel klanten afkomstig uit Ter Apel.



Ingezonden door André Dümmer