Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MORGEN EEN NATTE DAG | LATER DROGER WEER

Het wordt een redelijke zaterdag want het is overwegend droog en af en toe is er een mooi zonnetje. Heel zonnig is het niet en ook niet al te warm, met een maximumtemperatuur rond 16 graden. De wind is matig uit het zuiden tot zuidoosten.

In de loop van de avond gaat het regenen. Dat is ook een groot front, wat ook vannacht en morgen voor perioden met regen gaat zorgen. Morgen wordt dan ook een natte dag met grijs weer en regelmatig regen en motregen. Pas ’s avonds is het droger weer met enkele opklaringen. Er kan vannacht en morgen in totaal 10-20 mm vallen. Maximum ook morgen rond 16 graden, de wind draait naar het westen.

Volgende week is het op maandag overwegend droog met wat zon en een zuidenwind, dinsdag valt er af en toe regen. Daarna lijkt het eindelijk stabieler te worden met vrijwel droog weer, meer opklaringen, en kans op mist in de nacht en ochtend.