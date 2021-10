Ernstig zieke Kimberley dolblij: ze wordt eind deze maand geopereerd!

EMMEN – Het is ongelofelijk, maar waar: het bedrag dat nodig is voor de levensreddende operatie van Kimberley in Barcelona en alle kosten daaromheen, nl. € 70.000,–, is bereikt! Tot op heden was er € 33.251,– beschikbaar, maar enkele gulle gevers hebben de rest van het benodigde bedrag aangevuld. Kimberley en haar gezin zijn hier natuurlijk zeer dankbaar voor en dolblij mee, want eindelijk komt die o zo belangrijke operatie in beeld. Die zal haar de kans geven om een nieuw leven als moeder van haar zoontje en als vrouw van haar man te beginnen.



Kimberley vertelt opgetogen: “Die grote aanvulling kwam als een enorme verrassing. Wie had dat gedacht na zoveel moeite om die 70.000 euro bij elkaar te krijgen. Wij zijn hier dolgelukkig mee! Ik dank langs deze weg iedereen die een bijdrage heeft geleverd: de journalisten die de publicaties mogelijk hebben gemaakt, maar vooral natuurlijk al die mensen die een donatie, groot of klein, hebben gedaan!”.



Nazorg



Voor de kosten van de nazorg is nog wel een bedrag nodig. Als Kimberley enkele weken na de operatie weer in Nederland is, moet ze namelijk zes maanden later voor de noodzakelijke controles weer terug naar het ziekenhuis in Barcelona. De reis- en verblijfkosten en de kosten van die nazorg worden geschat op zo’n € 5.000,–. Kimberley hoopt dat de mensen daarvoor nog een donatie willen doen.

De dertigjarige Kimberley Beijersbergen uit Emmen, moeder van een zoontje, lijdt aan de progressieve nekwervelaandoening Cranio Cervicale Instabiliteit (CCI). Haar nek is zo instabiel en haar hoofd te zwaar, waardoor haar schedel over haar ruggengraat zakt. Uiteindelijk zal haar hersenstam in de verdrukking komen en als ze niet snel geopereerd wordt zal ze overlijden.

Ze heeft heel veel neurologische klachten, kan niet op woorden komen, zinnen niet fatsoenlijk uitspreken, heeft een lager bewustzijn, spasmen aanvallen, heftige aangezichtspijn, continu verslikken en nog veel meer. Ze ligt 24 uur per dag op een bed in de woonkamer, waar het altijd donker is en temperatuur goed is. Ze kan licht en geluid nauwelijks verdragen en draagt vaak een koptelefoon en zonnebril.

Door de geplande operatie kan Kimberley haar leven terug krijgen. Deze operatie kost rond de 100.000 euro en wordt in Barcelona door een gespecialiseerde neurochirurg worden uitgevoerd. De operatie wordt niet door de Nederlandse zorgverzekeraar vergoed.



Wilt u voor die nazorgkosten een donatie doen, kijk dan op www.helpkimberley.nl

Ingezonden